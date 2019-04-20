В Пологах на Запорожье за поборы с предпринимателей внутренняя безопасность Нацполиции задержала правоохранителей

20 апреля, 2019, 09:08

В декабре 2018 года силами бойцов отдела быстрого реагирования и оперативников Департамента внутренней безопасности НПУ, следственных ГБР, под процессуальным руководством ГПУ, при личном содействии руководства Национальной полиции Украины был задержан начальник Пологовского отдела полиции

42-летний полковник полиции был уличен в систематическом вымогательстве и получении взяток из местных жителей, которые занимались операциями, связанными с металлоломом, передает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Однако оперативники Запорожского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины снова установили, что временно исполняющий обязанности заместителя начальника Пологовского ОП и оперуполномоченный того же подразделения продолжают противоправные действия бывшего чиновника.

В частности, один из предпринимателей сообщил, что, угрожая созданием проблем в бизнесе, сотрудники руководящего звена Пологовского ОП ГУНП в Запорожской области заставляют его передавать ежемесячно 8 тыс. Грн "дани" за дальнейшую деятельность без помех. А за предыдущий период, "просроченный", нужно было вернуть "пеню" в размере 24 тыс. грн.

По материалам внутренней безопасности НПУ военной прокуратурой Запорожского гарнизона Южного региона Украины совместно с Территориальным управлением ГБР, расположенным в городе Мелитополь, было начато уголовное производство по уличенным факту по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Получение пойманным фигурантами неправомерной выгоды на общую сумму 40 тыс. грн были задокументированы совместными действиями Запорожского УДВБ НПУ, ГБР и военной прокуратурой. Подполковника и старшего лейтенанта полиции задержали сразу после коррупционной сделки, при личном согласования и принципиальной позиции руководства Национальной полиции Украины. На основании требований ст.208 УПК Украины обоих задержали.

Впереди - объявления подозрения и избрании меры пресечения полицейским. За коррупционные действия им грозит лишение свободы на срок от 5 лет до 10 лет.

Стоит отметить, что материалы уголовного производства в отношении задержанного ранее начальника Пологовского отдела полиции, будут направлены в суд с обвинительным приговором в ближайшее время.