В Одессе будут судить директора института, который за $ 900 обещал не отчислять студента

20 апреля, 2019, 10:32

5 лет тюрьмы грозят директору одного из институтов Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского. Его подозревают во взяточничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области

По данным следствия, в феврале 2019 года мужчина получил от студента $ 900 взятки. За такую сумму он обещал не отчислять ученика и дать ему время сдать долги по учебе.

Задержали его в середине февраля. По факту получения взятки открыли уголовное производство.

Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт по педагога.