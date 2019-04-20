В Одессе будут судить директора института, который за $ 900 обещал не отчислять студента
20 апреля, 2019, 10:32
5 лет тюрьмы грозят директору одного из институтов Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского. Его подозревают во взяточничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области
По данным следствия, в феврале 2019 года мужчина получил от студента $ 900 взятки. За такую сумму он обещал не отчислять ученика и дать ему время сдать долги по учебе.
Задержали его в середине февраля. По факту получения взятки открыли уголовное производство.
Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт по педагога.
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