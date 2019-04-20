В НБУ предупредили о проблемах с МВФ из-за судебного решения о ПриватБанке

20 апреля, 2019, 15:51

В Национальном банке Украины заявили, что решение суда о незаконности национализации ПриватБанка может осложнить сотрудничество с Международным валютным фондом

Об этом сообщает официальный сайт Национального банка Украины.

В НБУ по итогам заседания Совета по финансовой стабильности с участием представителей МВФ, Всемирного банка и ЕБРР отметили, что соответствующее решение суда создает правовую неопределенность, а следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем.

Решение суда также затрудняет сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, Всемирным банком и ЕБРР, а также защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных банку и государству бывшими владельцами ПриватБанка.

Участники заседания констатировали, что после принятия решения окружным административным судом Киева о неправомерности вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка ситуация остается спокойной и контролируемой. Банк работает в обычном режиме, полностью и своевременно выполняет все обязательства перед клиентами.

НБУ продолжит постоянно отслеживать состояние ПриватБанка и вместе с Министерством финансов будет регулярно информировать общественность и международные финансовые организации о ходе обжалования решения суда, возможных последствиях реализации различных сценариев судебного процесса в будущем.

Читайте также: Чем грозит Украине решение суда о незаконности национализации Приватбанка. Обьяснение Сергея Фурсы