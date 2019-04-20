В НБУ предупредили о проблемах с МВФ из-за судебного решения о ПриватБанке
Об этом сообщает официальный сайт Национального банка Украины.
В НБУ по итогам заседания Совета по финансовой стабильности с участием представителей МВФ, Всемирного банка и ЕБРР отметили, что соответствующее решение суда создает правовую неопределенность, а следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем.
Решение суда также затрудняет сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, Всемирным банком и ЕБРР, а также защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных банку и государству бывшими владельцами ПриватБанка.
Участники заседания констатировали, что после принятия решения окружным административным судом Киева о неправомерности вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка ситуация остается спокойной и контролируемой. Банк работает в обычном режиме, полностью и своевременно выполняет все обязательства перед клиентами.
НБУ продолжит постоянно отслеживать состояние ПриватБанка и вместе с Министерством финансов будет регулярно информировать общественность и международные финансовые организации о ходе обжалования решения суда, возможных последствиях реализации различных сценариев судебного процесса в будущем.
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- Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
- Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, недобросовестные .
- Президент Петр Порошенко заявил, что победа на выборах Владимира Зеленского приведет к возвращению "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому и массовой потери средств украинцами.
- Порошенко созвал совещание Совета нацбезопасности и обороны Украины по решению суда о незаконности национализации "ПриватБанка".
- Официальный курс гривны уже "просел" по отношению к доллару и евро.
- Котировка еврооблигаций Украины на международных биржах снизились на фоне новостей о решении админсуда признать национализацию ПриватБанка и российские санкции.
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