В Киеве заминировали железнодорожный вокзал
20 апреля, 2019, 15:12
В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский"
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .
В полицию города Киева поступило сообщение о заминировании железнодорожной станции "Киев-Пассажирский". Сейчас правоохранители занимаются эвакуацией людей и работников из Центрального железнодорожного и Южного вокзалов. На место выехали следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники, спасатели ГСЧС и бригады "скорой помощи".
- Напомним, 14 апреля в полицию Киева поступило сообщение о заминировании всех столичных магазинов сети гипермаркетов "Ашан".
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