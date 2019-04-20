//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве заминировали железнодорожный вокзал


фото: IGotoWorld
В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский"

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .

В полицию города Киева поступило сообщение о заминировании железнодорожной станции "Киев-Пассажирский". Сейчас правоохранители занимаются эвакуацией людей и работников из Центрального железнодорожного и Южного вокзалов. На место выехали следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники, спасатели ГСЧС и бригады "скорой помощи".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 апреля, 2019 суббота

больше новостей

20 апреля, 2019 суббота

19 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать