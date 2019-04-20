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В Киеве снова заминировали все магазины сети гипермаркетов "Ашан"


фото: politeka.net
В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании всех магазинов сети гипермаркетов "Ашан"

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .

В 22:00 на линию 102 позвонил неизвестный и сообщил о заминировании всех магазинов "Ашан" города Киева.

По указанным адресам выехали следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники, спасатели ГСЧС и бригады "скорой помощи".

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