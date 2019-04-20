В Краматорске с диагнозом "корь" госпитализированы 4 детей и 12 взрослых
Об этом у себя на Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц, передает Еспресо.TV .
"Детям от 9 до 17 лет, все они из Краматорска, учатся в разных школах. Проверив их учебные заведения, медики выяснили, что в них учится 78 детей, которым не сделана прививка от кори. Позвонили родителям рекомендовали не пренебрегать здоровья ям детей и сделать прививку. Сейчас проверяется остальные городские учебные заведения, чтобы сделать прививки всем, кому положено. Вакцина в наличии есть ", - пояснил руководитель области.
По его словам, медики готовы к любому развитию ситуации, в случае необходимости медицинские учреждения готовы принимать больных любого возраста.
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