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В Краматорске с диагнозом "корь" госпитализированы 4 детей и 12 взрослых


фото: vchasnoua.com
У маленьких пациентов состояние средней степени, еще один ребенок с подтвержденным диагнозом отпущен домой, поскольку болезнь протекает в легкой форме

Об этом у себя на Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц, передает Еспресо.TV .

"Детям от 9 до 17 лет, все они из Краматорска, учатся в разных школах. Проверив их учебные заведения, медики выяснили, что в них учится 78 детей, которым не сделана прививка от кори. Позвонили родителям рекомендовали не пренебрегать здоровья ям детей и сделать прививку. Сейчас проверяется остальные городские учебные заведения, чтобы сделать прививки всем, кому положено. Вакцина в наличии есть ", - пояснил руководитель области.

По его словам, медики готовы к любому развитию ситуации, в случае необходимости медицинские учреждения готовы принимать больных любого возраста.

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