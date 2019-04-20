В Карпатах строят "самый высокий Тризуб Украины, а может, и мира"

20 апреля, 2019, 10:13

На "Полонине Перцы", что в Яблунице на Ивано-Франковщине, строят из дерева уникальную патриотическую приманку. Хотят, чтобы она была занесена в Книгу рекордов Украины

Об этом сообщили на странице "Полонина Перцы" в Facebook.

"Друзья подскажите, как в книгу рекордов Украины попасть? Делаем самый высокий Тризуб Украины, а может и мира", - говорится в заметке.

Работы над созданием конструкции уже начались. В комментариях люди активно советуют, что нужно для того, чтобы подать заявку на установление рекорда.

"У нас рекорды крупнейших трезубцев, поэтому смогу ответить на вопрос, если знать, на какой размер замахнулись инициаторы этого раза) В любом случае, желаю успешной реализации идеи!" - ответила в коментаряз представитель Книги рекордов Украины Лана Ветрова.

Высота трезубца будет более 15 м, сообщили в "Полонине".