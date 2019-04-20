В день выборов на "Еспресо" состоится телемарафон
Спецпроект стартует на телеканале "ЭСПРЕССО" 21 апреля уже в 8 утра вместе с открытием избирательных участков. В 18 часов ведущие и компетентные эксперты начнут подводить первые итоги голосования. Ровно в 20:00 зрители "Эспрессо" первыми узнают результаты Национального экзит-пола. А дальше - избирательная ночь, в течение которой ведущий телеканала Виталий Портников и его гости проанализируют выбор украинцев и его возможные последствия для страны.
Кто будет следующим президентом Украины? Остановит он войну с Россией? Сможет ли снизить тарифы? Продолжит реформы?
21 и 22 апреля ответы на эти вопросы вместе со зрителями "ЕСПРЕСО" будут искать ведущие телеканала - Егор Чечеринда, Сергей Руденко, Василий Зима и Виталий Портников в спецпроекте "ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА-2019". В понедельник, 22 апреля, к спецпроекту присоединятся журналисты из киевского бюро Радио Свобода.
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