В день выборов на "Еспресо" состоится телемарафон

20 апреля, 2019, 07:45

"ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА-2019" - это горячие новости из Киева и регионов, включения с избирательных участков, ЦИК и штабов кандидатов, результаты экзит-полов, качественная аналитика и 48 часов прямого эфира

Спецпроект стартует на телеканале "ЭСПРЕССО" 21 апреля уже в 8 утра вместе с открытием избирательных участков. В 18 часов ведущие и компетентные эксперты начнут подводить первые итоги голосования. Ровно в 20:00 зрители "Эспрессо" первыми узнают результаты Национального экзит-пола. А дальше - избирательная ночь, в течение которой ведущий телеканала Виталий Портников и его гости проанализируют выбор украинцев и его возможные последствия для страны.

Кто будет следующим президентом Украины? Остановит он войну с Россией? Сможет ли снизить тарифы? Продолжит реформы?

21 и 22 апреля ответы на эти вопросы вместе со зрителями "ЕСПРЕСО" будут искать ведущие телеканала - Егор Чечеринда, Сергей Руденко, Василий Зима и Виталий Портников в спецпроекте "ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА-2019". В понедельник, 22 апреля, к спецпроекту присоединятся журналисты из киевского бюро Радио Свобода.