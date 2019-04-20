В центре Каменского стреляли в активиста, ранены двое случайных прохожих

20 апреля, 2019, 21:51

В Каменском неизвестные стреляли в общественного активиста Евгения Найду, ранены двое случайных прохожих

Об этом сообщает "Радио Свобода".

20 апреля, в городе Каменское на Днепропетровщине неизвестные стреляли в общественного активиста Евгения Найду. Информацию об этом подтвердили источники, не уполномоченные официально комментировать дело.

В то же время в полиции Каменского подтвердили сам факт стрельбы, в результате которого пострадал 33-летний местный житель, у которого целились, и двое случайных прохожих.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в центре города. Неизвестные из автомобиля совершили выстрелы в 33-летнего мужчину и скрылись с места происшествия.

Состояние двух случайных прохожих, пострадавших во время стрельбы, оценивается как стабильное. Им оказали медицинскую помощь на месте, а затем также доставили в больницу.

Полиция решает вопрос о правовой квалификации инцидента. На месте происшествия работают оперативники.

Евгений Найда известный как общественный активист. В 2015 году баллотировался на пост мэра Каменского от партии "Укроп".