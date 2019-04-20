В Болгарии у самолета оторвалось крыло, есть погибшие
20 апреля, 2019, 16:52
В результате аварии легкомоторного самолета в Болгарии погибли два человека
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на NOVA.
Авария произошла в селе Оризаре Пловдивской области. Вследствие горения самолета два человека погибли. По свидетельствам очевидцев, во время полета у самолета оторвалось одно крыло.
В МВД Болгарии уточнили, что речь идет о небольшом частном самолете. На месте аварии работают полицейские и пожарные.
В селе Оризаре проходят соревнования по дронами, однако пока неизвестно, принимал ли участие в этих соревнованиях разбившийся самолет.
- 14 апреля в Непале в аэропорту близ горы Эверест разбился пассажирский самолет, погибли три человека.
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