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В Болгарии у самолета оторвалось крыло, есть погибшие


фото: ukrinform.ua
В результате аварии легкомоторного самолета в Болгарии погибли два человека

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на NOVA.

Авария произошла в селе Оризаре Пловдивской области. Вследствие горения самолета два человека погибли. По свидетельствам очевидцев, во время полета у самолета оторвалось одно крыло.

В МВД Болгарии уточнили, что речь идет о небольшом частном самолете. На месте аварии работают полицейские и пожарные.

В селе Оризаре проходят соревнования по дронами, однако пока неизвестно, принимал ли участие в этих соревнованиях разбившийся самолет.

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