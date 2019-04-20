В Болгарии у самолета оторвалось крыло, есть погибшие

20 апреля, 2019, 16:52

В результате аварии легкомоторного самолета в Болгарии погибли два человека

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на NOVA.

Авария произошла в селе Оризаре Пловдивской области. Вследствие горения самолета два человека погибли. По свидетельствам очевидцев, во время полета у самолета оторвалось одно крыло.

В МВД Болгарии уточнили, что речь идет о небольшом частном самолете. На месте аварии работают полицейские и пожарные.

В селе Оризаре проходят соревнования по дронами, однако пока неизвестно, принимал ли участие в этих соревнованиях разбившийся самолет.