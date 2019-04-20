В 11:10 смотрите на "Еспресо" фильм "Миф" про Героя Украины, оперного певца и добровольца Василия Слепака. Повтор - в 21:00

20 апреля, 2019, 08:54

В "день тишины" накануне голосования во втором туре "Еспрессо" покажет один из самых ярких украинских документальных фильмов последних нескольких лет - фильм "Миф"

"МИФ" - это фильм Леонида Кантера и Ивана Ясния, он рассказывает историю жизни и гибели Василия Слепака - Героя Украины, кавалера орденов «За мужество» I в. и "Золотая Звезда", всемирно известного оперного певца, солиста Парижской национальной оперы, который покинул большую сцену, чтобы стать воином и отдал жизнь, защищая Украину на Донбассе.

Завораживающая и трагическая история выдающегося певца и добровольцев, талантливо воссозданная авторами, завоевала десятки международных наград, в частности, на кинофестивалях в Польше, Португалии и Индии. Лента ставит перед зрителем вопрос - Василий Слипак отдал жизнь за свободу Украины, а вот сможем ли мы отстоять нашу независимость сегодня?

Премьера фильма на Еспресо состоится этой сегодня, 20 апреля 2019 года, в 11:10 и в 21:00.