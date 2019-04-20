//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В 11:10 смотрите на "Еспресо" фильм "Миф" про Героя Украины, оперного певца и добровольца Василия Слепака. Повтор - в 21:00

В "день тишины" накануне голосования во втором туре "Еспрессо" покажет один из самых ярких украинских документальных фильмов последних нескольких лет - фильм "Миф"

"МИФ" - это фильм Леонида Кантера и Ивана Ясния, он рассказывает историю жизни и гибели Василия Слепака - Героя Украины, кавалера орденов «За мужество» I в. и "Золотая Звезда", всемирно известного оперного певца, солиста Парижской национальной оперы, который покинул большую сцену, чтобы стать воином и отдал жизнь, защищая Украину на Донбассе.

Завораживающая и трагическая история выдающегося певца и добровольцев, талантливо воссозданная авторами, завоевала десятки международных наград, в частности, на кинофестивалях в Польше, Португалии и Индии. Лента ставит перед зрителем вопрос - Василий Слипак отдал жизнь за свободу Украины, а вот сможем ли мы отстоять нашу независимость сегодня?

Премьера фильма на Еспресо состоится этой сегодня, 20 апреля 2019 года, в 11:10 и в 21:00.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 апреля, 2019 суббота

19 апреля, 2019 пятница

больше новостей

20 апреля, 2019 суббота

19 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать