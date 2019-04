The Weeknd, SZA и Трэвис Скотт записали песню по мотивам финального сезона "Игры престолов"

20 апреля, 2019, 09:50

Музыканты выпустили совместную композицию Power Is Power, которая войдет в альбом For The Throne

Об этом сообщает Rolling Stone.

The Weeknd, SZA и Трэвис Скотт решили, что жители Вестероса заслуживают собственный гимн. Их совместная композиция Power Is Power стала той самой песней, записанной в честь старта финального сезона фэнтезийного сериала НПО "Игра престолов".

Как отмечают критики , секрет успеха нового трека в том, что каждый из исполнителей отказался от своего стиля и зазвучал по-новому, как "три самых популярных художника в мире избегали бы того, что сделало их популярными".

Power Is Power войдет в новый альбом For The Throne, который будет представлен 26 апреля. В работе над пластинкой также приняли участие рэперы A $ AP Rocky, фронтмен группы Muse Мэттью Беллами, поп-звезда Элли Голдинг, группа Mumford & Sons, инди-рокеры The National и многие другие.

Полный трек-лист альбома выглядит следующим образом:

01. "Kingdom Of One" - Maren Morris

02. "Power Is Power" - SZA, The Weeknd & Travis Scott

03. "Nightshade" - The Lumineers

04. "Hollow Crown" - Ellie Goulding

05. "Baptize Me" - X Ambassadors feat. Jacob Banks

06. "Too Many Gods" - A $ AP Rocky & Joey Bada $$

07. "Turn On Me" - The National

08. "From The Grave" - James Arthur

09. "Me Traicionaste" - ROSALÍA feat. A.CHAL

10. "When I Lie" (Remix) - Lil Peep feat. Ty Dolla $ ign

11. "Love Can Kill" - Lennon Stella

12. "Wolf At Your Door" - Chloe x Halle

13. "Devil in Your Eye" - Mumford & Sons

14. "Pray (High Valyrian)" - Matt Bellamy