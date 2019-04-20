Следователи определили место, с которого начался пожар в Нотр-Дам де Пари

20 апреля, 2019, 19:20

Французские следователи определили точное место, с которого начался пожар в Соборе Парижской Богоматери

Об этом со ссылкой на CNN сообщает "Интерфакс-Украина" .

Полиция просмотрела множество видео и фотографий пожара и теперь считает, что очаг возгорания находился в центральной части собора вблизи основания его шпиля.

В рамках расследования полиция, по данным источников телеканала, обращает особое внимание на работу пожарной сигнализации в Нотр-Даме. Полиция считает, что датчики пожарной сигнализации в соборе могли работать некорректно.

К такому выводу следственных подтолкнул тот факт, что, когда служба безопасности Нотр-Дама заметила пожар, высота пламени составляла уже почти три метра.

Ранее сообщалось, что пожарная сигнализация в парижском соборе сработала дважды: первый раз сотрудники не смогли обнаружить возгорание, оно стало явным только через 23 минуты, когда пожарная тревога сработала во второй раз.

Также следователей интересуют лифты, построенные для работ по реконструкции собора, отмечает телеканал.