С новой барабанщицей и двумя клипами: O.Torvald вернулись после летнего перерыва

20 апреля, 2019, 08:45

Украинская рок-группа O.Torvald представил две премьеры в один день: песни "Два Ноль Один Восемь" и "Снаружи" и клипы на них

Презентация состоялась на официальном канале группы в YouTube.

Музыканты завершили почти летнюю творческую перерыв, выпустив сразу два видео на композиции. Трек очень особенный для Жени Галича, ведь его артист посвятил покойному отцу. По словам певца, "Два Ноль Один Восемь" - это история потери близкого человека и попытка собрать себя по кускам.

"Наша история далека от глянца, стабильности и дешевого хайп. Она резкая, нервная, с безудержным характером, срывами, криком. Это первые релизы после летнего перерыва. Важные для нас релизы. За этот год много чего произошло, я почти умер, повзрослел на жизни ... У нас сменилась команда, было сделано много важных выводов и все это повлияло на новый вектор O.Torvald ", рассказал фронтмен группы Женя Галич.

Песня "Наружу" отличается от "Два Ноль Один Восемь". Трек более ритмичный и похож на дебютные композиции O.Torvald. В песне Женя Галич не только громко заявляет о возвращении на сцену, но и представляет новую участницу группы - барабанщицу Hebi.

"Никогда не думал, что буду работать с девушкой в рок-группе, но она стала символом начала нового светлой полосы для O.Torvald. Мы случайно увидели ее видео в Интернете и следующий час своей жизни я вообще не помню, ведь все, что мы делали, это пересматривали, как она виртуозно уничтожает барабаны. она талантливая, энергичная, зажигательная и не боится выходить за рамки. Поэтому добро пожаловать в семью и надеемся, что вам понравится! " - прокомментировал Женя Галич.

Презентация нового альбома состоится 19 октября.