С начала года на границе с Россией уже устроено более 25 км противотранспортных рва, 6,4 км заграждений из спирали и более 6 км рокадной дороги

20 апреля, 2019, 12:37

Активное инженерное обустройство государственной границы продолжается по всем участке государственной границы Украины

С наступлением благоприятных погодных условий работы ведутся как в рамках ведомственного Плана Госпогранслужбы по инженерному обустройству государственной границы на всех участках, в том числе и на границе с РФ в Сумской области, так и по плану мероприятий по инженерно-технического обустройства российско-украинской границы, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Украины, передает Еспресо.TV со ссылкой на правительственную пресс-службу.

В частности, согласно правительственному Плану мероприятия проходят на границе с Россией в рамках Луганской, Харьковской и Черниговской областей.

Работы осуществляются по оборудованию систем видеонаблюдения и контроля, устройство заграждений, прокладываются переходы через сложные или нестандартные участки местности. Также выполняются работы по корректировке проектных решений, реконструкции, строительства и обустройства объектов. Кроме того, проводится разработка проектно-сметной документа по инженерно-техническому обустройству государственной границы в пределах Сумской области.

В настоящее время с начала года уже устроено более 25 км противотранспортные рва, 6,4 км заграждений из спирали типа "Егоза", свыше 6 км рокадную дороги и несколько переходов через сложные участки.

На 2019 предусмотрено выделение из бюджета 400 млн гривен, из которых уже профинансировано почти 60 млн гривен.

Всего в течение 2015-2018 годов на реализацию Плана было выделено 1,3 млрд грн, что позволило оборудовать и оснастить 4 комплекса видеоконтроля и сигнализации, почти 340 км противотранспортные рвов, 250 км рокадную дороги, провести реконструкцию 5 пограничных подразделений, оборудовать достаточное количество опорных пунктов и приобрести технические средства для дистанционного контроля и тому подобное. В настоящее время План реализован ориентировочно на 35%, что является адекватным уровню финансирования.