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"История игрушек 4": Обнародован тизер и постер новой части мультика

В сети появились новый тизер и постер четвертой части анимационного фильма "История игрушек", релиз которого в Украине состоится 20 июня 2019 года

Об этом сообщает Digital Spy.

Новый мультфильм продолжает приключения пластмассового ковбоя Вуди. Он уверен, что смысл его жизни заключается в том, чтобы заботиться о детях: взрослый это парень Энди или маленькая девочка Бонни. Но однажды в коллекции игрушек Бонни появляется новый герой форк. Вместе с Вуди они отправятся в длительное путешествие.

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Режиссером ленты выступает Джош Кули, ранее работавший над анимациями "Головоломка", "Тачки" и "Хороший динозавр".

Третья часть франшизы "История игрушек" вышла в 2010 году. Лента собрала более $ 1 млрд в прокате, а также получила два "Оскара".

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