"Красная Шапочка" и другие. В Барселоне назвали 200 детских произведений сексистскими
Об этом сообщает The Guardian.
Несколько школ в Испании рассматривают вероятность очистки своих библиотек от детских книг, содержащих стереотипы и сексизм. На днях в одной из школ в Барселоне провели проверку и обнаружили, что 30% литературы содержит сексистские высказывания и пропаганду гендерных стереотипов.
Среди книг, в которых имеется сексизм, в частности, сказка «Красная Шапочка» и история о святом Георге, популярная у католиков.
Все 200 книг были изъяты и заменены на менее сексистские. Теперь и другие школы Барселоны планируют изъять произведения, в которых пропагандируется гендерное неравенство.
В родительском комитете школы, планирует последовать этому примеру, отмечают, что такие мероприятия очень важны. Отмечается, что традиционная литература иллюстрирует много гендерных стереотипов, и хорошо будет заменить книги на такие, которые взломают эти стереотипы.
"В пять лет у детей уже сформировано представление о гендерных ролях, они понимают, что значит быть мальчиком и девочкой, поэтому очень важно работать над понятием гендера с пеленок", - отметила председатель родительского комитета Эстель Клюзелла.
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