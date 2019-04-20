//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Проголосовал не за ту партию: в Индии мужчина отрубил себе палец после выборов

Индийский избиратель говорит, что отрубил свой указательный палец после того, как понял, что проголосовал за "неправильную" политическую партию

Об этом пишет BBC Украина.

Паван Кумар сообщил в видео, которое стало вирусным, что он случайно проголосовал за правящую националистическую партию Бхаратия Джаната (BJP). Он хотел голосовать за региональную партию - но запутался во многих символах на машине для голосования.

В Индии указательный палец каждого избирателя сказывается несмываемыми чернилами после того, как он или она отдают свой голос.

Кумар проголосовал в четверг в Буландсхари в северном штате Уттар-Прадеш. Это был второй этап голосования на всеобщих выборах в Индии.

"Я хотел голосовать за слона, но я ошибочно проголосовал за цвето", - сказал Кумар в видео. Он подразумевает партийные символы, отображаемые на экране машины для голосования рядом с именем каждого кандидата.

Символом Бхаратия Джаната является лотос, а слон является символом "Партии большинства народа" (BSP), которая представляет интересы выходцев из низших каст и чрезвычайно популярной в штате Уттар-Прадеш.

Партийные символы играют большую роль в выборах в Индии, так как их легко идентифицировать в стране, где в некоторых регионах грамотность низкая. Есть также многочисленные региональные партии и альянсы, что может запутать избирателей.

Господин Кумар - далитов (раньше их называли нетронутыми). Многие далитов голосуют за "Партию большинства народа". Голосование в четверг было важным для мощных региональных партий Индии, которые доминируют в политике на уровне некоторых штатов.

Выборы в Индии происходят в семь этапов, а голоса подсчитают 23 мая. В стране примерно 900 000 000 избирателей, и эти выборы являются самыми масштабными в мире.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 апреля, 2019 суббота

больше новостей

20 апреля, 2019 суббота

19 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать