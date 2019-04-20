Проголосовал не за ту партию: в Индии мужчина отрубил себе палец после выборов

20 апреля, 2019, 14:35

Индийский избиратель говорит, что отрубил свой указательный палец после того, как понял, что проголосовал за "неправильную" политическую партию

Об этом пишет BBC Украина.

Паван Кумар сообщил в видео, которое стало вирусным, что он случайно проголосовал за правящую националистическую партию Бхаратия Джаната (BJP). Он хотел голосовать за региональную партию - но запутался во многих символах на машине для голосования.

В Индии указательный палец каждого избирателя сказывается несмываемыми чернилами после того, как он или она отдают свой голос.

Кумар проголосовал в четверг в Буландсхари в северном штате Уттар-Прадеш. Это был второй этап голосования на всеобщих выборах в Индии.

"Я хотел голосовать за слона, но я ошибочно проголосовал за цвето", - сказал Кумар в видео. Он подразумевает партийные символы, отображаемые на экране машины для голосования рядом с именем каждого кандидата.

Символом Бхаратия Джаната является лотос, а слон является символом "Партии большинства народа" (BSP), которая представляет интересы выходцев из низших каст и чрезвычайно популярной в штате Уттар-Прадеш.

Партийные символы играют большую роль в выборах в Индии, так как их легко идентифицировать в стране, где в некоторых регионах грамотность низкая. Есть также многочисленные региональные партии и альянсы, что может запутать избирателей.

Господин Кумар - далитов (раньше их называли нетронутыми). Многие далитов голосуют за "Партию большинства народа". Голосование в четверг было важным для мощных региональных партий Индии, которые доминируют в политике на уровне некоторых штатов.

Выборы в Индии происходят в семь этапов, а голоса подсчитают 23 мая. В стране примерно 900 000 000 избирателей, и эти выборы являются самыми масштабными в мире.