Премия "Золотая Юла": Украинская киноакадемия назвала лучший фильм

20 апреля, 2019, 17:39

Национальная кинопремия "Золотая Юла" объявила победителей, лучшим фильмом стал "Донбасс" Сергея Лозницы, а "Дикое поле" по роману Сергея Жадана получило 5 наград

Об этом сообщается на сайте Украинской киноакадемии.

Победителей третьей Национальной кинопремии "Золотая Юла 2019" в 20 номинациях назвали в пятницу на торжественной церемонии в Киеве. Наибольшее количество наград получило "Дикое поле" Ярослава Лодыгина - пять, а "Брама" Владимира Тихого - четыре. "Донбасс" Сергея Лозницы получил три статуэтки "Золотая Юла".

Сергей Лозница победил в номинации "Лучшая режиссерская работа" (премия им. Ю. Г. Ильенко) за ленту "Донбасс". "Золотую Юлу" ему вручил глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и лауреат многих театральных премий и Первой кинопремии "Золотая Юла" за лучшее исполнение женской роли Римма Зюбина. Получая награду, режиссер отметил важность киношколы для Украины сегодня.

"За последние 5 лет мы боролись за существование украинского кино. Мы с кинематографистами смогли объединиться и получить внимание от власти, в частности добиться законодательной реформы. Несмотря на это, важно иметь не столько поддержку от власти, которая имеет тенденцию иногда сногсшибательно меняться, сколько от государства. Для того чтобы такая поддержка была, необходимо, чтобы были созданы сильные институты, и добиться для них независимого финансирования от власти ", - отметил председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

"Премию зрительских симпатий" получил фильм "DZIDZIO первый раз" режиссеров Михаила Фомы и Тараса Дроня. Награду режиссеру вручил заместитель главы НСКУ, член Наблюдательного совета Украинской киноакадемии Сергей Тримбач и актриса, телеведущая, основательница школы экранных искусств "Screen school" Янина Соколова.

"Золотую Юлу" в номинации "Лучший фильм" получила лента "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы.

"Большая честь получить уже вторую "Золотую Юлу". Кажется, быть режиссером - это действительно моя миссия. Хочу поблагодарить свою команду. Я бы не стоял здесь, если бы не работал с вами. Также хочу сказать другую важную вещь. Я очень надеюсь, что Олег Сенцов скоро будет с нами. То, что он мог сделать, он уже сделал - проявил мужество, волю. Теперь наша с вами очередь действовать", - призвал режиссер фильма-победителя.

Полный список победителей выглядит так:

Лучший фильм - "Донбасс", режиссер Сергей Лозница, продюсер Денис Иванов;

Лучший режиссер (Премия имени Юрия Ильенко) - Сергей Лозница, "Донбасс";

Лучшая мужская роль - Олег Москаленко, "Дикое поле";

Лучшая женская роль - Ирма Витовская, "Брама";

Лучшая мужская роль второго плана - Владимир Ямненко, "Дикое поле";

Лучшая женская роль второго плана - Виталина Библив, "Брама";

Лучшая операторская работа - Сергей Михальчук, "Дикое поле";

Лучшая работа художника-постановщика - Владлен Одуденко, "Дикое поле";

Лучший сценарий - Сергей Лозница, "Донбасс";

Лучший монтаж - Иван Банников, "Когда падают деревья", "Позывной" Бандерас", "Она и война";

Лучший звук - Сергей Степанский, "Дикое поле", "Dzidzio Первый раз";

Лучшая музыка - Антон Байбаков, "Брама";

Лучшая песня - "Моя МАМОЧКА родная", участницы украинского женского хора Ирина Данилейко, Галина Гончаренко, Сусанна Карпенко, "Горная женщина: на войне";

Лучший дизайн костюмов - Мария Керо, "Благородные бродяги";

Лучший грим - Екатерина Струкова, "Брама";

Лучший короткометражный игровой фильм - "Mia Donna", режиссер Павел Остриков;

Лучший документальный фильм - "МИФ", реж. Леонид Кантер, Иван Ясний;

Лучший анимационный фильм - "Мимикрия", реж. Фройд М. Вайзер;

Приз зрительских симпатий - "Dzidzio Первый раз", реж. Михаил Хома и Тарас Дронь.