Появился трейлер драмы "Кожа" о скинхеде с Джейми Беллом в главной роли
21 апреля, 2019, 08:02
Студия А24 показала официальный трейлер фильма о скинхеде, который изменил свои шовинистические взгляды из-за любви
Трейлер обнародовали на YouTube-канале студии А24.
Главную роль в картине исполнил британский актер Джейми Белл ( "Фантастическая четверка"). В основе сюжета - реальная история скинхеда Брайона Вайднер, который после встречи с матерью-одиночкой Джули переосмысливает свои шовинистические взгляды. Влюбившись, он решает свести татуировки, которыми покрыта большая часть его тела.
Премьера фильма состоялась в рамках Берлинского кинофестиваля. Когда драма появится на экранах, пока не сообщается.
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