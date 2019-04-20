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Появился трейлер драмы "Кожа" о скинхеде с Джейми Беллом в главной роли


фото: imdb
Студия А24 показала официальный трейлер фильма о скинхеде, который изменил свои шовинистические взгляды из-за любви

Трейлер обнародовали на YouTube-канале студии А24.

Главную роль в картине исполнил британский актер Джейми Белл ( "Фантастическая четверка"). В основе сюжета - реальная история скинхеда Брайона Вайднер, который после встречи с матерью-одиночкой Джули переосмысливает свои шовинистические взгляды. Влюбившись, он решает свести татуировки, которыми покрыта большая часть его тела.

Премьера фильма состоялась в рамках Берлинского кинофестиваля. Когда драма появится на экранах, пока не сообщается.

 

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