Перед началом Песаха в Подмосковье подожгли еврейскую религиозную школу
20 апреля, 2019, 11:34
Вечером в пятницу, 19 апреля 2019 года, перед началом праздника Песах, неизвестные подожгли здание иешивы "Торат Хаим", расположенной в Раменском районе Подмосковья
Об этом со ссылкой на пресс-службу Российского еврейского конгресса сообщает Еспресо.TV .
В здании в это время находились около 60 человек - учащиеся иешивы, раввины и гости, пришедшие на торжество.
"По счастливой случайности, никто из них не пострадал", - отмечается в сообщении.
В результате поджога выгорело складское помещение, где хранились продукты. На дверях здания злоумышленники нарисовали свастику и цифры 88 (нацистское приветствие в латинском алфавите).
- Напомним, со вчерашнего вечера иудеи всего мира празднуют Песах .
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