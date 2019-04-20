Перед началом Песаха в Подмосковье подожгли еврейскую религиозную школу

20 апреля, 2019, 11:34

Вечером в пятницу, 19 апреля 2019 года, перед началом праздника Песах, неизвестные подожгли здание иешивы "Торат Хаим", расположенной в Раменском районе Подмосковья

Об этом со ссылкой на пресс-службу Российского еврейского конгресса сообщает Еспресо.TV .

В здании в это время находились около 60 человек - учащиеся иешивы, раввины и гости, пришедшие на торжество.

"По счастливой случайности, никто из них не пострадал", - отмечается в сообщении.

В результате поджога выгорело складское помещение, где хранились продукты. На дверях здания злоумышленники нарисовали свастику и цифры 88 (нацистское приветствие в латинском алфавите).