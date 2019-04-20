На столичных Позняках Fiat Punto с пассажирами в салоне получил удар от Kia Magentis и перевернулся на крышу
Как удалось узнать Вартовим.Еспресо , водителя автомобиля Kia Magentis, который двигался по улице Анны Ахматовой в направлении Набережного шоссе, при повороте налево - на проспект Петра Григоренко не пропустил автомобиль Fiat Punto, который двигался по улице Анны Ахматовой в направлении улицы Драгоманова.
Как следствие, Киа ударил в левый бок Fiat, от чего тот перевернулся на крышу.
В Киа находился только водитель и он не пострадал, а у Fiat - четыре человека, среди которых и ребенок. Взрослые отказались от помощи врачей, а вот мальчика 6 лет госпитализировали в детскую больницу Охматдет для дальнейшего обследования.
На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.
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