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На столичных Позняках Fiat Punto с пассажирами в салоне получил удар от Kia Magentis и перевернулся на крышу

В Киеве, в Дарницком районе, на перекрестке Петра Григоренко и Анны Амхатовои произошло столкновение автомобилей с опрокидыванием

Как удалось узнать Вартовим.Еспресо , водителя автомобиля Kia Magentis, который двигался по улице Анны Ахматовой в направлении Набережного шоссе, при повороте налево - на проспект Петра Григоренко не пропустил автомобиль Fiat Punto, который двигался по улице Анны Ахматовой в направлении улицы Драгоманова.

Как следствие, Киа ударил в левый бок Fiat, от чего тот перевернулся на крышу.

В Киа находился только водитель и он не пострадал, а у Fiat - четыре человека, среди которых и ребенок. Взрослые отказались от помощи врачей, а вот мальчика 6 лет госпитализировали в детскую больницу Охматдет для дальнейшего обследования.

На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.

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