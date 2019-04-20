На границе Казахстана и Кыргызстана перевернулся неоплан: 11 погибших

20 апреля, 2019, 09:51

Утром 20 апреля около 05:00 по местному времени в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана на 181 километре автодороги Алматы - Ташкент произошло столкновение машины марки Toyota с припаркованным вдоль дороги грузовым автомобилем

Пассажирский автобус, который шел следом, избегая столкновения с указанными транспортными средствами, совершил опрокидывание, передает Еспресо.TV со ссылкой на Тengrinews.kz .

В результате автокатастрофы на месте погибли восемь человек, 32 человека были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще три человека.

Местными властями создан "горячие" линии, по которым можно узнать подробности - +7 (7262) 513575 и +7 (7262) 514167.