На Франковщине будут судить криминального авторитета, взорвавшего ресторан своей тещи

20 апреля, 2019, 13:16

Полицейские Ивано-Франковсковщины направили в суд производство по организованной преступной группы, которая причастна к разбойному нападению и подрыву в ресторане в городе Косов

18 апреля 2019 следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством прокуратуры области завершено досудебное расследование по этому делу, пишет Правда.if.ua .

Напомним, инцидент произошел 6 сентября 2018. Ночью в полицию поступило сообщение, что в ресторане "Старый Косов" произошел взрыв. Тогда правоохранители задержали группу из 5 человек в возрасте от 23 до 60 лет. Двое из них жители Косовского района, трое - Закарпатской области.

Обвинительный акт направлен в суд в производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины (нападения с целью завладения чужим имуществом, соединенного с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению и с угрозой применения такого насилия (разбой), по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в жилье, направленном на завладение имуществом в особо крупных размерах, организованной группой), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленном повреждении чужого имущества, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенного путем взрыва, организованной группой), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины (приобретение, ношение и хранение взрывного устройства, без предусмотренного законом разрешения, организованной группой).

Досудебным расследованием установлено, что в января 2018 года жителем Ивано-Франковской области, с целью совершения нападений и завладения имуществом потерпевших, было создано и возглавлено организованную группу, в которую входили четыре человека. Речь идет и о жителях Закарпатской области. Правоохранителями задокументировано их причастность к совершению разбойного нападения на жилой дом, где злоумышленники завладели имуществом на общую сумму 82546,36 грн.

Кроме того, задокументирован факт причастности указанной группы к незаконному приобретение и хранение боеприпасов и совершение повреждено имущества путем взрыва, в результате чего были причинены убытки на сумму 1066305,60 грн, что является особо крупным размером.

В ходе досудебного расследования следователями внесены ходатайства об избрании всем участникам группы пресечения - содержание под стражей. Следовательно, суд четырем из них выбрал содержания под стражей, а одному - домашний арест.

Как уточняет Франковский портал Курс , в обоих случаях (и подрыва ресторане, и ограбление дома) потерпевшей является бывшая теща одного из фигурантов Михаила Чекурака, местного криминального авторитета. И речь идет, собственно, о организованную им банду.