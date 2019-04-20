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Меркель прочат пост главы Еврокомиссии


фото: dpa
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель достойна в будущем занять руководящую должность в ЕС

Об этом сообщает DW .

Жан-Клод Юнкер считает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может в будущем занять руководящую должность на европейском уровне.

"Я не могу себе представить, что Ангела Меркель бесследно исчезнет", - сказал Юнкер в интервью медиа-группе Funke.

По словам Юнкера, Меркель имеет высокую квалификацию и достойна занять руководящую должность в ЕС. Срок ее полномочий на посту канцлера ФРГ, однако, заканчивается только в 2021 году.

Наблюдатели постоянно спекулируют о возможности перехода Меркель на один из постов в руководстве ЕС, отмечает агентство dpa. Сама Ангела Меркель ранее заявляла, что больше не стремится занять любую политическую должность.

После выборов в Европарламент в конце мая на место Юнкера придет другой политик. Изменится также и глава Совета ЕС. Сейчас этот пост занимает Дональд Туск. Юнкер предложил, чтобы кандидата на пост главы Еврокомиссии выдвинула партия, которая одержит победу на выборах в Европарламент.

Сам Жан-Клод Юнкер решил не добиваться переизбрания на пост главы Еврокомиссии. Срок его полномочий истекает 31 октября.

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