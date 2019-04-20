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Китай открыл "марсианскую" базу на Земле

Китай открыл построенную в пустыне Гоби "марсианскую" базу. Сейчас ее используют для обучения подростков, но позже откроют и для туристов

Об этом сообщает новостное агентство AFP.

Пустыня Гоби покрывает площадь в миллион триста тысяч квадратных километров. Она является третьей по величине жаркой пустыней в мире и располагается на территории Китая и Монголии. Прежде всего она известна находками костей динозавров, в частности велоцирапторов, протоцератопсов, тарбозавров и зауролофа. На ее территории Китай построил базу под названием "База Марса - 1".

База разделена на девять модулей, среди которых - жилые отсеки, диспетчерская, теплица и переходная камера. Помещения выполнены в научно-фантастическом стиле и призваны познакомить с предполагаемыми условиями жизни на марсианской базе.

На постройку ушло 50 млн юаней ($ 7,47 млн), при этом в работе помогали Центр астронавтов Китая и Межконтинентальный центр связи Китая.

В среду, во время открытия, туда прибыла сотня учеников из прилегающих к территории школ (ближайший город Цзиньчан находится в 40 километрах от базы). Для подростков провели ознакомительную экскурсию. Они исследовали интерьер модулей, окружающие пещеры и надевали скафандры.

Компания C-Space, которая построила комплекс, планирует использовать его в образовательных целях, чтобы демонстрировать школьникам, как могут выглядеть будущие исследования Марса. В следующем году базу превратят в туристическое место. Тогда же там появятся тематический отель и ресторан.

Авторы проекта планируют инвестировать $ 374 млн, чтобы расширить участок до 67 квадратных километров. По их мнению, это может привести к большому притоку туристов: около двух миллионов ежегодно до 2030 года.

Однако у проекта есть и противники. Профессор Пекинского университета Цзяо Вэйсинь сказал, что здание в пустыне не отражает истинных вражеских условий Марса. Создание правдоподобной реплики требует больших затрат, но в существующей базе он не видит смысла.

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