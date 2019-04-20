Крым в середине апреля засыпало снегом. Фотофакт
20 апреля, 2019, 17:21
В ночь на 20 апреля в аннексированном Россией украинском полуострове Крым выпал снег
Об этом сообщает "Крымский бандеровец" в twitter.
Снег выпал в Симферополе, Судаке, Демерджи, на Ангарском перевале, плато Ай-Петри. Ранее синоптики предупреждали крымчан об очень сильном дожде со снегом ночью и утром в южных, центральных и восточных районах Крыма. Кроме того, было объявлено штормовое предупреждение.
Крым сегодня местами завалило снегом. На фото трасса Симферополь-Ялта, Ангарский перевал, Демерджи (Долина приведений под Алуштой) pic.twitter.com/RQXCDSZlP8- Крымский бандеровец (@ CrimeaUA1) 20 апреля 2019
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