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Крым в середине апреля засыпало снегом. Фотофакт


фото: twitter
В ночь на 20 апреля в аннексированном Россией украинском полуострове Крым выпал снег

Об этом сообщает "Крымский бандеровец" в twitter.

Снег выпал в Симферополе, Судаке, Демерджи, на Ангарском перевале, плато Ай-Петри. Ранее синоптики предупреждали крымчан об очень сильном дожде со снегом ночью и утром в южных, центральных и восточных районах Крыма. Кроме того, было объявлено штормовое предупреждение.

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