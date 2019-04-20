Крым в середине апреля засыпало снегом. Фотофакт

20 апреля, 2019, 17:21

В ночь на 20 апреля в аннексированном Россией украинском полуострове Крым выпал снег

Об этом сообщает "Крымский бандеровец" в twitter.

Снег выпал в Симферополе, Судаке, Демерджи, на Ангарском перевале, плато Ай-Петри. Ранее синоптики предупреждали крымчан об очень сильном дожде со снегом ночью и утром в южных, центральных и восточных районах Крыма. Кроме того, было объявлено штормовое предупреждение.