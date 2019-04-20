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KAZKA, Бабкин и дуэт Потапа и Винника: Премия "Золотая Жар-птица" назвала победителей


фото: DILEMMA
Украинская музыкальная премия объявила победителей в 11 номинациях

Об этом сообщает Еспресо.TV .

18 апреля в киевском "Дворце" Украина "прошла церемония награждения премии" Золотая Жар-птица ". Певицей года была названа Злата Огневич, а певцом года - Сергей Бабкин.

Хитом года выбрали композицию группы KAZKA "Плакала", которая ранее уже заняла 10-ю строчку в мировом Shazam, попала в топы чартов Болгарии, Молдовы, Беларуси, России, Литвы и др.

В номинации народный хит победил дуэт Потапа и Олега Винника "Лучший день", ставший саундтреком к фильму "Бешенная Свадьба".

Полный список победителей выглядит так:

Певица года - Злата Огневич

Певец года - Сергей Бабкин

Поп-группа - KAZKA

Рок-группа - беz Ограничений

Хит года - KAZKA - "Плакала"

Клип года - Вопли Видоплясова - "Кобита"

Баллада года - THE HARDKISS - "Мелодия"

Прорыв года - DILEMMA

Народный хит - Потап & Олег Винник "Лучший день" (OST "Водитель Свадьба")

Дэнс-хит - Злата Огневич - "Ладони"

Инди - KADNAY

Во время церемонии состоялся гала-концерт, на котором эксклюзивные номера представили THE HARDKISS, KAZKA, Джамала, Сергей Бабкин, Alyosha, "Вопли Видоплясова", Злата Огневич, Pianoбой, беz ОГРАНИЧЕНИЙ, TARABAROVA, Андриана, Александр Пономарев и другие. Специальной гостьей вечера стала Тина Кароль.

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