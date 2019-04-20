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Гройсман рассказал, сколько украинцев успели воспользоваться программой "Доступные лекарства"


фото: facebook.com/volodymyrgroysman
Уже более 8 млн украинцев воспользовались правительственной программе "Доступные лекарства"

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил на своей странице в Facebook.

"В целом уже более 8 млн украинцев воспользовались" Доступными лекарствами ". Сейчас в реестре 258 препаратов, больные могут получить полностью бесплатно или с небольшой доплатой", - отметил Гройсман.

По его словам, благодаря этой программе украинцы могут не прерывать курс из-за нехватки денег, то есть лечение стало более системным.

Кроме того, добавил премьер-министр, Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что программа "Доступные лекарства" упростила украинцам доступ к лечению и помогла снизить цены на препараты.

Справка

Правительственная программа "Доступные лекарства" стартовала год назад - в апреле 2017 года. Врачи выписывают пациентам рецепты на получение лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с небольшой доплатой.

 

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