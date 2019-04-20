Этот день в истории: вышел первый детектив
Об этом рассказывает просветительский проект Этот день в истории .
Кроме того, 20 апреля в прошлом было связано со следующими событиями:
1871 - Конгресс США принял закон, обязывающий президента Улисса Гранта применить чрезвычайные силовые меры против террористических органцизаций и использовать воинские части для подавления деятельности Ку-клукс-клана (ККК), подпольной органцизации, что исповедовала принципы расового преимущества над афроамериканцами. В 1882 году Верховный суд признал данный закон неконституционным, но в настоящее время ККК был уже практически разгромлен.
1902 - После четырех лет исследований, в Париже Мария и Пьер Кюри из минерала уранинит выделили соль радиоактивного радия. Через год они вместе с Анри Беккерелем получили Нобелевскую премию по физике за фундаментальные исследования явления радиоактивности.
1917 - В газете "Правда" опубликована статья "О задачах пролетариата в данной революции", которая вошла в историю под названием "Апрельские тезисы". В ней Владимир Ульянов (Ленин) изложил свои предложения по тактике большевиков в борьбе за власть и очертил основные шаги после ее захвата. Это была первая презентация программы коммунистической диктатуры, которая начала воплощаться в России с 1918 года.
1978 - пассажирский "Боинг-707" из Южной Кореи, совершавший полет по маршруту Париж - Сеул и нарушил советское воздушное пространство, был атакован истребителем "Су-15ТМ" и совершил вынужденную посадку на поверхность замерзшего озера Корпиярви у города Кемь (около 500 км к югу от Мурманска). Во время приземления лайнера, на борту которого находилось более ста пассажиров, 2 человека погибли и 11 были ранены.
1998 - Фракция Красной Армии, немецкая леворадикальная террористическая организация городских партизан, действовавшая в ФРГ и Западном Берлине, объявила о самороспуске. За 28 лет своей деятельности она стала ответственной за совершение 34 убийств, серии банковских налетов, взрывов военных и гражданских учреждений и покушений на высокопоставленных лиц.
2000 - Во время военных учений на Гончаровском полигоне в Черниговской области учебная ракета "Точка-У" из-за технической неисправности изменила курс и попала в жилой дом в Броварах Киевской области. После трех дней возражения инцидента, в котором погибли три человека и пятеро были ранены, Министерство обороны Украины признало свою ответственность.
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