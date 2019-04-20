Этот день в истории: вышел первый детектив

20 апреля, 2019, 10:49

20 апреля 1841 года в филадельфийском журнале Graham's Magazine опубликован первый в мире детективный рассказ Эдгара Аллана По «Убийство на улице Морг"

Об этом рассказывает просветительский проект Этот день в истории .

Кроме того, 20 апреля в прошлом было связано со следующими событиями:

1871 - Конгресс США принял закон, обязывающий президента Улисса Гранта применить чрезвычайные силовые меры против террористических органцизаций и использовать воинские части для подавления деятельности Ку-клукс-клана (ККК), подпольной органцизации, что исповедовала принципы расового преимущества над афроамериканцами. В 1882 году Верховный суд признал данный закон неконституционным, но в настоящее время ККК был уже практически разгромлен.

1902 - После четырех лет исследований, в Париже Мария и Пьер Кюри из минерала уранинит выделили соль радиоактивного радия. Через год они вместе с Анри Беккерелем получили Нобелевскую премию по физике за фундаментальные исследования явления радиоактивности.

1917 - В газете "Правда" опубликована статья "О задачах пролетариата в данной революции", которая вошла в историю под названием "Апрельские тезисы". В ней Владимир Ульянов (Ленин) изложил свои предложения по тактике большевиков в борьбе за власть и очертил основные шаги после ее захвата. Это была первая презентация программы коммунистической диктатуры, которая начала воплощаться в России с 1918 года.

1978 - пассажирский "Боинг-707" из Южной Кореи, совершавший полет по маршруту Париж - Сеул и нарушил советское воздушное пространство, был атакован истребителем "Су-15ТМ" и совершил вынужденную посадку на поверхность замерзшего озера Корпиярви у города Кемь (около 500 км к югу от Мурманска). Во время приземления лайнера, на борту которого находилось более ста пассажиров, 2 человека погибли и 11 были ранены.

1998 - Фракция Красной Армии, немецкая леворадикальная террористическая организация городских партизан, действовавшая в ФРГ и Западном Берлине, объявила о самороспуске. За 28 лет своей деятельности она стала ответственной за совершение 34 убийств, серии банковских налетов, взрывов военных и гражданских учреждений и покушений на высокопоставленных лиц.

2000 - Во время военных учений на Гончаровском полигоне в Черниговской области учебная ракета "Точка-У" из-за технической неисправности изменила курс и попала в жилой дом в Броварах Киевской области. После трех дней возражения инцидента, в котором погибли три человека и пятеро были ранены, Министерство обороны Украины признало свою ответственность.