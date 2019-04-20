Еще одно произведение Стивена Кинга экранизируют
20 апреля, 2019, 15:07
По рассказу "Остановка по пути" из сборника "Когда упадет тьма" снимут фильм
Об этом сообщает Variety.
Режиссером будущей ленты станет Алекс Росс Перри. Он также напишет собственный сценарий к фильму.
Рассказ "Остановка по пути" был впервые опубликован в 2003 году в журнале "Esquire". В 2008-м рассказ вошел в сборник "Когда упадет тьма".
Сейчас дата начала съемок и актерский состав неизвестны.
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