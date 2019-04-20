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Еще одно произведение Стивена Кинга экранизируют

По рассказу "Остановка по пути" из сборника "Когда упадет тьма" снимут фильм

Об этом сообщает Variety.

Режиссером будущей ленты станет Алекс Росс Перри. Он также напишет собственный сценарий к фильму.

Рассказ "Остановка по пути" был впервые опубликован в 2003 году в журнале "Esquire". В 2008-м рассказ вошел в сборник "Когда упадет тьма".

Сейчас дата начала съемок и актерский состав неизвестны.

 

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