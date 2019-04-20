Для защиты от спойлеров. Сценарий последних "Мстителей" прочитал только один актер

20 апреля, 2019, 15:22

Режиссеры братья Руссо, которые снимали блокбастер "Мстители: Завершение", не показывали актерам сценарий фильма полностью

Об этом сообщает Rotten Tomatoes.

Как отметили Джо и Энтони Руссо, таким образом они решили уберечь актеров от давления, а фильм - от истоков. Прочитать сценарий от начала до конца дали только Роберту Дауни-младшему, который играет Железного человека Тони Старка.

"Роберт Дауни-младший был, пожалуй, единственным, кто действительно прочитал весь сценарий. Думаю, Бенедикт Камбербэтч получил сценарий только со своими сценами. Возможно, еще Крис Эванс мог прочитать сценарий", - отметил Джо Руссо.

Второй режиссер Энтони объяснил, что актерам не показывали всю историю, чтобы снизить давление на них со стороны прессы и фанов.

Фото: Chuck Zlotnick / Marvel / Walt Disney Studios Motion Pictures

"Частично наша мотивация была в том, чтобы снять определенное давление со стороны людей. Трудно постоянно подвергать себя цензуре в отношении того, что ты говоришь и как говоришь. Этот фильм был для них всей жизнью, всем, чем они занимались с утра до вечера. И они были склонны говорить об этом. Поэтому мы сняли значительную часть давления, сказав: окей, чем меньше вы знаете, тем меньше вам придется следить за собой ", - рассказал он.

"Персонажу Хемсворт Тору не нужно было знать, что делал Капитан Америка весь фильм "Война бесконечности". Гемсворт прочитал свои сцены, а Эванс - свои. Поскольку они не читали весь сценарий, то не знали, что там происходило, и им было проще общаться с людьми. И мы решили продолжить в том же духе с "Завершением". в "Завершении" даже больше секретов, чем в "Войне бесконечности", - добавил Джо.