//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Для защиты от спойлеров. Сценарий последних "Мстителей" прочитал только один актер


фото: Marvel/ Walt Disney Studios Motion Pictures
Режиссеры братья Руссо, которые снимали блокбастер "Мстители: Завершение", не показывали актерам сценарий фильма полностью

Об этом сообщает Rotten Tomatoes.

Как отметили Джо и Энтони Руссо, таким образом они решили уберечь актеров от давления, а фильм - от истоков. Прочитать сценарий от начала до конца дали только Роберту Дауни-младшему, который играет Железного человека Тони Старка.

"Роберт Дауни-младший был, пожалуй, единственным, кто действительно прочитал весь сценарий. Думаю, Бенедикт Камбербэтч получил сценарий только со своими сценами. Возможно, еще Крис Эванс мог прочитать сценарий", - отметил Джо Руссо.

Второй режиссер Энтони объяснил, что актерам не показывали всю историю, чтобы снизить давление на них со стороны прессы и фанов.

null

Фото: Chuck Zlotnick / Marvel / Walt Disney Studios Motion Pictures

"Частично наша мотивация была в том, чтобы снять определенное давление со стороны людей. Трудно постоянно подвергать себя цензуре в отношении того, что ты говоришь и как говоришь. Этот фильм был для них всей жизнью, всем, чем они занимались с утра до вечера. И они были склонны говорить об этом. Поэтому мы сняли значительную часть давления, сказав: окей, чем меньше вы знаете, тем меньше вам придется следить за собой ", - рассказал он.

"Персонажу Хемсворт Тору не нужно было знать, что делал Капитан Америка весь фильм "Война бесконечности". Гемсворт прочитал свои сцены, а Эванс - свои. Поскольку они не читали весь сценарий, то не знали, что там происходило, и им было проще общаться с людьми. И мы решили продолжить в том же духе с "Завершением". в "Завершении" даже больше секретов, чем в "Войне бесконечности", - добавил Джо.

  • Ранее сообщалось, что Тому Холланду, который играет Человека-паука, не показывали сценарий, ведь он не умеет "держать язык за зубами". Актер заспойлерил сюжет фильма "Мстители: Война бесконечности". Во время специального показа ленты он вышел на сцену и рассекретил судьбу Человека-паука. К тому же, в одном из интервью он подтвердил фанатскую теорию о квантовом мире.
  • Супергеройский боевик "Мстители. Финал" выйдет в украинский прокат одновременно со всем миром - 25 апреля. Трехчасовой фильм завершит целую эру в киновселенной Marvel, поэтому ажиотаж вокруг него поднялся нешуточный. В США перекупщики продают билеты на премьеру "Мстителей" за $ 15 тыс., в Украине - за 8 тыс. грн
  • "Мстители: Завершение": Marvel показала новый трейлер фильма
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 апреля, 2019 суббота

больше новостей

20 апреля, 2019 суббота

19 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать