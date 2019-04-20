Для защиты от спойлеров. Сценарий последних "Мстителей" прочитал только один актер
Об этом сообщает Rotten Tomatoes.
Как отметили Джо и Энтони Руссо, таким образом они решили уберечь актеров от давления, а фильм - от истоков. Прочитать сценарий от начала до конца дали только Роберту Дауни-младшему, который играет Железного человека Тони Старка.
"Роберт Дауни-младший был, пожалуй, единственным, кто действительно прочитал весь сценарий. Думаю, Бенедикт Камбербэтч получил сценарий только со своими сценами. Возможно, еще Крис Эванс мог прочитать сценарий", - отметил Джо Руссо.
Второй режиссер Энтони объяснил, что актерам не показывали всю историю, чтобы снизить давление на них со стороны прессы и фанов.
Фото: Chuck Zlotnick / Marvel / Walt Disney Studios Motion Pictures
"Частично наша мотивация была в том, чтобы снять определенное давление со стороны людей. Трудно постоянно подвергать себя цензуре в отношении того, что ты говоришь и как говоришь. Этот фильм был для них всей жизнью, всем, чем они занимались с утра до вечера. И они были склонны говорить об этом. Поэтому мы сняли значительную часть давления, сказав: окей, чем меньше вы знаете, тем меньше вам придется следить за собой ", - рассказал он.
"Персонажу Хемсворт Тору не нужно было знать, что делал Капитан Америка весь фильм "Война бесконечности". Гемсворт прочитал свои сцены, а Эванс - свои. Поскольку они не читали весь сценарий, то не знали, что там происходило, и им было проще общаться с людьми. И мы решили продолжить в том же духе с "Завершением". в "Завершении" даже больше секретов, чем в "Войне бесконечности", - добавил Джо.
- Ранее сообщалось, что Тому Холланду, который играет Человека-паука, не показывали сценарий, ведь он не умеет "держать язык за зубами". Актер заспойлерил сюжет фильма "Мстители: Война бесконечности". Во время специального показа ленты он вышел на сцену и рассекретил судьбу Человека-паука. К тому же, в одном из интервью он подтвердил фанатскую теорию о квантовом мире.
- Супергеройский боевик "Мстители. Финал" выйдет в украинский прокат одновременно со всем миром - 25 апреля. Трехчасовой фильм завершит целую эру в киновселенной Marvel, поэтому ажиотаж вокруг него поднялся нешуточный. В США перекупщики продают билеты на премьеру "Мстителей" за $ 15 тыс., в Украине - за 8 тыс. грн
- "Мстители: Завершение": Marvel показала новый трейлер фильма
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