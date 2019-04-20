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Британец убил свою мать из-за чая с молоком

В Великобритании вынесли приговор жителю города Ковентри, который совершил убийство после ссоры из-за чая

Об этом сообщает BBC News.

47-летний Томас Вествуд поссорился с 68-летней матерью. Женщине показалось, что он добавил слишком мало молока в ее чай. После спора он достал нож и ударил ее 17 раз.

Вествуд объяснил полицейским, что был вынужден обороняться, поскольку женщина сама угрожала ему ножом. Позже он отказался от своих показаний и признал вину.

Мужчина страдает параноидальной шизофренией и расстройством аутистического спектра. Суд приговорил его к тюремному заключению на 16 лет и принудительного лечения на неограниченный срок.

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