Британец убил свою мать из-за чая с молоком
20 апреля, 2019, 12:00
В Великобритании вынесли приговор жителю города Ковентри, который совершил убийство после ссоры из-за чая
Об этом сообщает BBC News.
47-летний Томас Вествуд поссорился с 68-летней матерью. Женщине показалось, что он добавил слишком мало молока в ее чай. После спора он достал нож и ударил ее 17 раз.
Вествуд объяснил полицейским, что был вынужден обороняться, поскольку женщина сама угрожала ему ножом. Позже он отказался от своих показаний и признал вину.
Мужчина страдает параноидальной шизофренией и расстройством аутистического спектра. Суд приговорил его к тюремному заключению на 16 лет и принудительного лечения на неограниченный срок.
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