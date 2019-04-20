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Без чрезвычайных способностей и трогательных историй: Назван худший герой "Мстителей"

Журналисты издания The Independent составили рейтинг худших персонажей франшизы Marvel

Соответствующий рейтинг был обнародован на сайте издания The Independent.

Журналисты составили список худших персонажей "Мстителей", которые не имеют выдающихся суперспособностей и трогательных историй из прошлого.

На первом месте оказался полковник Джеймс Роуди Роудс, или Боевая машина. Он использует бронированный костюм с тяжелым вооружением, созданный компанией на базе прототипа костюма Старка.

За ним в списке худших персонажей "Мстителей" расположилась Богомолица (Мантис), в которой, по мнению журналистов, нет ничего особенного. Богомолица - молодая женщина-эмпат, выращенная Эго, которую вербуют Стражи Галактики. С самого детства она помогала всем своими способностями.

На третьей строчке - Соколиный Глаз, он же Клинт Бартон, которого сыграл Джереми Реннер. Соколиный Глаз - бывший агент Щ.И.Т. Персонаж не обладает сверхъестественными способностями, у него есть только лук и стрелы.

Кроме того, в пятерку худших героев также попали Доктор Стрэндж, которого журналисты раскритиковали за игру Бенедикта Камбербэтча, и дочь Таноса и член Стражей Галактики Гамора.

Рейтинг лучших персонажей "Мстителей" возглавил Тор.

  • Сценарий последних "Мстителей" прочитал только один актер для защиты от спойлеров
  • Ранее сообщалось, что Тому Холланду, который играет Человека-паука, не показывали сценарий, ведь он не умеет "держать язык за зубами". Актер заспойлерил сюжет фильма "Мстители: Война бесконечности". Во время специального показа ленты он вышел на сцену и рассекретил судьбу Человека-паука. К тому же, в одном из интервью он подтвердил фанатскую теорию о квантовом мире.
  • Супергеройский боевик "Мстители. Финал" выйдет в украинский прокат одновременно со всем миром - 25 апреля. Трехчасовой фильм завершит целую эру в киновселенной Marvel, поэтому ажиотаж вокруг него поднялся нешуточный. В США перекупщики продают билеты на премьеру "Мстителей" за $ 15 тыс., в Украине - за 8 тыс. грн
  • "Мстители: Завершение": Marvel показала новый трейлер фильма
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