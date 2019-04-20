Без чрезвычайных способностей и трогательных историй: Назван худший герой "Мстителей"
Соответствующий рейтинг был обнародован на сайте издания The Independent.
Журналисты составили список худших персонажей "Мстителей", которые не имеют выдающихся суперспособностей и трогательных историй из прошлого.
На первом месте оказался полковник Джеймс Роуди Роудс, или Боевая машина. Он использует бронированный костюм с тяжелым вооружением, созданный компанией на базе прототипа костюма Старка.
За ним в списке худших персонажей "Мстителей" расположилась Богомолица (Мантис), в которой, по мнению журналистов, нет ничего особенного. Богомолица - молодая женщина-эмпат, выращенная Эго, которую вербуют Стражи Галактики. С самого детства она помогала всем своими способностями.
На третьей строчке - Соколиный Глаз, он же Клинт Бартон, которого сыграл Джереми Реннер. Соколиный Глаз - бывший агент Щ.И.Т. Персонаж не обладает сверхъестественными способностями, у него есть только лук и стрелы.
Кроме того, в пятерку худших героев также попали Доктор Стрэндж, которого журналисты раскритиковали за игру Бенедикта Камбербэтча, и дочь Таноса и член Стражей Галактики Гамора.
Рейтинг лучших персонажей "Мстителей" возглавил Тор.
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