Без чрезвычайных способностей и трогательных историй: Назван худший герой "Мстителей"

20 апреля, 2019, 21:33

Журналисты издания The Independent составили рейтинг худших персонажей франшизы Marvel

Соответствующий рейтинг был обнародован на сайте издания The Independent.

Журналисты составили список худших персонажей "Мстителей", которые не имеют выдающихся суперспособностей и трогательных историй из прошлого.

На первом месте оказался полковник Джеймс Роуди Роудс, или Боевая машина. Он использует бронированный костюм с тяжелым вооружением, созданный компанией на базе прототипа костюма Старка.

За ним в списке худших персонажей "Мстителей" расположилась Богомолица (Мантис), в которой, по мнению журналистов, нет ничего особенного. Богомолица - молодая женщина-эмпат, выращенная Эго, которую вербуют Стражи Галактики. С самого детства она помогала всем своими способностями.

На третьей строчке - Соколиный Глаз, он же Клинт Бартон, которого сыграл Джереми Реннер. Соколиный Глаз - бывший агент Щ.И.Т. Персонаж не обладает сверхъестественными способностями, у него есть только лук и стрелы.

Кроме того, в пятерку худших героев также попали Доктор Стрэндж, которого журналисты раскритиковали за игру Бенедикта Камбербэтча, и дочь Таноса и член Стражей Галактики Гамора.

Рейтинг лучших персонажей "Мстителей" возглавил Тор.