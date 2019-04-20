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74,6 млн просмотров за сутки. Клип корейской группы BTS установил три рекорда Гиннесса

Видео на песню Boy With Luv стало популярным за 24 часа

Об этом сообщается на сайте Guinness World Records.

Клип южнокорейского группы BTS на песню Boy with Luv установил сразу три мировых рекорда. Музыкальное видео стало "самым популярным на YouTube за 24 часа", "самым популярным музыкальным видео на YouTube за 24 часа" и "самым популярным музыкальным видео на YouTube за 24 часа, принадлежащего K-pop-группы (Korean Pop)".

Композиция Boy With Luv вошла в последний мини-альбома BTS "Map of the Soul: Persona", релиз которого состоялся в апреле. Кроме рекордов на YouTube, сингл и альбом продолжают лидировать в международных и корейских музыкальных чартах.

 

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