15 тыс. доз вакцины против бешенства готовятся к отправке в регионы, - МОЗ

20 апреля, 2019, 12:22

Украина закупила более 93 тыс. доз вакцин для профилактики бешенства. Первая партия 15 тыс. доз уже прибыла на склад и готовится к отправке в регионы

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Первыми вакцины для профилактики бешенства получат Львовская и Тернопольская области - 956 и 375 доз в соответствии поехали в эти регионы.

С начала следующей недели антирабической вакцины отправят во все области страны в соответствии с распределением (приказ МЗ Украины №865 от 17.04.2019):

Антирабической вакцины, предназначенные для профилактики и лечения бешенства у детей и взрослых, закуплены и доставлены агентством Crown Agents за средства государственного бюджета Украины. Эти вакцины производимые во Франции в полном соответствии с требованиями GMP (надлежащей производственной практики) и спецификациями в регистрационном удостоверении страны-импортера.

Срок годности доставленных вакцин для профилактики бешенства - 30 апреля 2021. Избранные Crown Agents поставщики жестко контролировали выполнение всех необходимых условий по транспортировке вакцин и обеспечили поставки вакцин с максимально возможным сроком годности.

В общем Crown Agents приобрели для Минздрава Украины 93081 вакцин для профилактики бешенства за средства госбюджета. Следующие партии вакцин будут доставлены в течение года.

Проверить наличие вакцин в регионах можно с помощью этой таблицы .

Справка

Напомним, что бешенство - это острая инфекционная болезнь, поражающая центральную нервную систему. Источником вируса бешенства являются различные хищные и домашние животные. Вирус передается от больных животных через укус или ослюнения кожи или слизистых оболочек, особенно если на них есть микротравмы.

Поэтому антирабическая вакцину применяют для первичной иммунизации людей, которые были в контакте или были укушены бешеными, подозрительными на бешенство или неизвестными животными. Дальнейшая ревакцинация проводится согласно схеме лечебно-профилактической иммунизации.

Также антирабической вакциной проводят профилактическую иммунизацию людям, работа которых связана с риском заражения: сотрудникам лабораторий, работающих с уличным вирусом бешенства, ветеринарам, охотникам, лесникам и др.