Звонки от Порошенко: в БПП не смогли объяснить, где взяли номера украинцев

19 апреля, 2019, 16:00

В партии Петра Порошенко не смогли объяснить, откуда взяли телефонные контакты украинцев для обзвона с приглашением на президентские выборы 21 апреля

Об этом рассказал руководитель секретариата партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Максим Саврасов, передает общественное движение "Честно" .

На вопрос, где штаб Порошенко взял телефонные контакты украинцев, которые являются персональными данными, Саврасов ответил, что "алгоритма не знает".

Также член партии рассказал, что звонки оплатили из избирательного фонда, но сумму он не знает.

Отмечается, что движение "Честно" проанализировало промежуточный отчет Порошенко от 13 апреля по поводу расходов на предвыборную кампанию, однако не нашел там расходов на такие звонки. Вероятно, эта статья расходов будет содержаться в финальном отчете, который будет обнародован уже после второго тура выборов.

Ранее сообщалось, что украинцам начал "звонить" действующий президент и кандидат в президенты Петр Порошенко с приглашением на выборы, которые состоятся 21 апреля.