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Зеленский не приехал на Общественное

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не приехал на дебаты на Общественном

Об этом сообщила модератор теледебатов Мирослава Барчук, передает Еспресо.TV.

Она сообщила, что в определенное время прибыл кандидат Петр Порошенко

  • На "Общественном" дебаты были запланированы на 20:00. Однако в штабах отмечали, что кандидаты не успеют к началу дебатов на "Общественном". И поэтому обратились в ЦИК с просьбой перенести начало дебатов с 20:00 на 21:00 и провести их в течение 60 минут.
  • Теледебаты 19 апреля на Общественном перенесли на час позже, то есть с 21:00 на 22:00.
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