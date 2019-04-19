Зеленский не приехал на Общественное
19 апреля, 2019, 21:08
Кандидат в президенты Владимир Зеленский не приехал на дебаты на Общественном
Об этом сообщила модератор теледебатов Мирослава Барчук, передает Еспресо.TV.
Она сообщила, что в определенное время прибыл кандидат Петр Порошенко
- На "Общественном" дебаты были запланированы на 20:00. Однако в штабах отмечали, что кандидаты не успеют к началу дебатов на "Общественном". И поэтому обратились в ЦИК с просьбой перенести начало дебатов с 20:00 на 21:00 и провести их в течение 60 минут.
- Теледебаты 19 апреля на Общественном перенесли на час позже, то есть с 21:00 на 22:00.
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