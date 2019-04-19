Зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней

19 апреля, 2019, 11:40

Жительница немецкого города Кельн родила двух близнецов с разницей в 97 дней

Об этом сообщает издание Thе Times.

Женщина по имени Оксана (Oxana) вынашивала двойню и находилась на шестом месяце беременности (26-я неделя). 17 ноября 2018 в нее отошли воды, и врачам пришлось провести экстренное кесарево сечение. Вес новорожденной, которую назвали Лиана, была всего 900 граммов. Врачи решили не вынимать второй младенец с живота матери, чтобы то родилось в срок.

"Условия были довольно хорошими благодаря второй плаценте, - отметил главврач родильного отделения Уве Шелленбергер. Мы дали ребенку возможность полностью сформироваться". 22 февраля текущего года на свет появилась вторая девочка по имени Леони, весом 3,7 кг.

Первые несколько недель после родов Оксана провела в больнице под наблюдением врачей, после чего пациентку выписали.

По данным клиники, близнецы стали мировыми рекордсменками. "Согласно нашим исследованиям, до этого в 2012 году в Ирландии родились близнецы с разницей в 87 дней", - пояснил Шелленбергер.