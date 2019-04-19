Итальянский клуб пожертвовал 1,5 млн евро семье погибшего футболиста
19 апреля, 2019, 16:03
Футбольный клуб "Фиорентина" пожертвовал 1,5 млн евро семье погибшего экс-капитана команды Давиде Астори
Об этом сообщает Football Italia.
В пятницу 19 апреля итальянский "Фиорентина" обнародовала финансовый отчет за 2018, куда входил созданный клубом целевой фонд для семьи погибшего капитана команды.
В отчете указано о пересчете 1,5 млн евро семье Давиде Астори.
- Напомним, в начале марта 2018 г. Астори был найден мертвым в отеле города Удине, где "Фиорентина" должна была провести матч серии A с местным "Удинезе". Защитник умер во сне.
- В Италии отменили все матчи из-за смерти Давиде Астори.
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