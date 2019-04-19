История с ПриватБанком уже давит на валютный курс - Смолий о возможных угрозах для экономики
Об этом во время совещания СНБО по поводу ситуации с ПриватБанком сказал председатель Национального банка Яков Смолий, передает "Укринформ" .
"Возвращение банка бывшим владельцам невозможно, однако если банк вернется (к прежним владельцам - ред.) это чревато тем, что Фонд гарантирования придется выплатить вкладчикам около 100 млрд гривен", - сообщил глава НБУ.
"Это будут эмиссионные средства, они могут существенно повлиять на инфляцию. Также мы не можем прогнозировать, как это повлияет на курс. Но тонкая грань стабильности, которая может быть нарушена любыми решениями судов или иными органами власти может повлиять на стабильность банковской системы" - сказал Смолий.
В Нацбанке уже отмечают колебания на валютном рынке из-за ситуации, сложившейся передает FinClub .
"Мы не можем сегодня прогнозировать, как это (решение суда - ред.) повлияет на курс. Хотя определенные колебания были уже сегодня ощутимы - разница между утром и закрытием межбанковского рынка составляла плюс 15 копеек по доллару", - заявил он.
"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить паники и не допустить информационного влияния на стабильность банковской системы", - сказал Смелый.
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