Ипотека и накопительная пенсия: в команде Зеленского рассказали, как будут реформировать финансовый сектор

19 апреля, 2019, 14:30

Советник Владимира Зеленского по банковской деятельности Виктория Страхова назвала восемь приоритетных направлений реформы финансового сектора

Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, основными приоритетами являются:

увеличение объемов корпоративных кредитов;

кредиты для старта бизнеса по сниженным ставкам;

ипотека для молодых семей;

защита прав пользователей финансовых услуг;

диджитализация финансовых услуг;

повышение уровня финансовой грамотности населения;

развитие фондового рынка страны;

внедрение накопительного уровня пенсионной системы.

"Большая часть изложенного содержится в предвыборной программе Владимира Александровича. И мы хотим это все реализовать", - написала Страхова.