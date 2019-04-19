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Ипотека и накопительная пенсия: в команде Зеленского рассказали, как будут реформировать финансовый сектор


фото: 24.kz
Советник Владимира Зеленского по банковской деятельности Виктория Страхова назвала восемь приоритетных направлений реформы финансового сектора

Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, основными приоритетами являются:

  • увеличение объемов корпоративных кредитов;
  • кредиты для старта бизнеса по сниженным ставкам;
  • ипотека для молодых семей;
  • защита прав пользователей финансовых услуг;
  • диджитализация финансовых услуг;
  • повышение уровня финансовой грамотности населения;
  • развитие фондового рынка страны;
  • внедрение накопительного уровня пенсионной системы.

"Большая часть изложенного содержится в предвыборной программе Владимира Александровича. И мы хотим это все реализовать", - написала Страхова.

 

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