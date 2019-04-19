Ипотека и накопительная пенсия: в команде Зеленского рассказали, как будут реформировать финансовый сектор
19 апреля, 2019, 14:30
Советник Владимира Зеленского по банковской деятельности Виктория Страхова назвала восемь приоритетных направлений реформы финансового сектора
Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.
По ее словам, основными приоритетами являются:
- увеличение объемов корпоративных кредитов;
- кредиты для старта бизнеса по сниженным ставкам;
- ипотека для молодых семей;
- защита прав пользователей финансовых услуг;
- диджитализация финансовых услуг;
- повышение уровня финансовой грамотности населения;
- развитие фондового рынка страны;
- внедрение накопительного уровня пенсионной системы.
"Большая часть изложенного содержится в предвыборной программе Владимира Александровича. И мы хотим это все реализовать", - написала Страхова.
- Напомним, вчера кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил членов своей команды . Сделал он это в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1".
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
Читайте также
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?