Янукович в 2010 году подарил Манафорту банку черной икры за $ 30-40 тыс.

19 апреля, 2019, 08:41

В 2010 году, после победы на президентских выборах, Виктор Янукович подарил американскому политтехнологу Полу Манафорту большую банку черной икры за $ 30-40 тыс.

Об этом говорится в опубликованном отчете спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США 2016 года, передает Украинская правда .

В разделе о сотрудничестве Манафорта с бывшим российским разведчиком Константином Килимником подается цитата из переписки указанных лиц о встрече с Януковичем в 2016 году.

Килимник писал Манафорту, что встречался с "парнем, который подарил тебе наибольшую банка черной икры несколько лет назад".

Спецпрокурор ФБР Мюллер выяснил, что тем "парнем" был Янукович. Якобы в 2010 году Янукович имел праздничный обед по случаю победы на президентских выборах. Тогда Янукович подарил Манафорту большую банку черной икры стоимостью примерно $ 30-40 тысяч.