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Я постоянно бью мужчин: абсолютная чемпионка мира бросила вызов лучшим боксерам


фото: Bad Left Hook
Абсолютная чемпионка мира по боксу американка Кларесса Шилдс заявила, что способна побеждать в ринге мужчин

Об этом сообщает TMZ .

После завоевания титула абсолютной чемпионки мира Кларесса Шилдс заявила, что способна оказать серьезное сопротивление именитым боксерам-мужчинам.

"Я спаррингую с мужчинами. Я отправляю мужчин в нокдаун. Я разбиваю им носы. Так я постоянно бью мужчин! Думаю, я могу побить Кита Турмана. Реально могу. Может, они и сильнее меня, но их мастерство не так, как у меня. Головкин? Он постарел, и я бы смогла составить ему конкуренцию ", - сказала Шилдс.

  • В сентябре 2018 промоутер казахстанца Геннадия Головкина назвал вероятные сроки боя-реванша с мексиканцем Саулем Альваресом.

 

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