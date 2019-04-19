Я постоянно бью мужчин: абсолютная чемпионка мира бросила вызов лучшим боксерам

19 апреля, 2019, 14:37

Абсолютная чемпионка мира по боксу американка Кларесса Шилдс заявила, что способна побеждать в ринге мужчин

Об этом сообщает TMZ .

После завоевания титула абсолютной чемпионки мира Кларесса Шилдс заявила, что способна оказать серьезное сопротивление именитым боксерам-мужчинам.

"Я спаррингую с мужчинами. Я отправляю мужчин в нокдаун. Я разбиваю им носы. Так я постоянно бью мужчин! Думаю, я могу побить Кита Турмана. Реально могу. Может, они и сильнее меня, но их мастерство не так, как у меня. Головкин? Он постарел, и я бы смогла составить ему конкуренцию ", - сказала Шилдс.