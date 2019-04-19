Возле "Олимпийского" прекратили продажу алкоголя в магазинах
19 апреля, 2019, 17:21
В магазинах возле НСК "Олимпийский" запрещена продажа алкоголя и сигарет
Соответствующие распоряжения КГГА можно увидеть непосредственно в магазинах, передает "Укринформ".
В магазинах розничной торговли вблизи стадиона "Олимпийский" 19 апреля действует запрет Киевской городской государственной администрации на продажу алкоголя и сигарет. Запрет вступил в силу с 16:00 часов.
Сообщения об этом висят на кассах магазинов.
О запрете также сообщает издание "Новости Донбасса" .
- Напомним, что 19 апреля в Киеве на НСК "Олимпийский" состоятся дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
- Ожидается, что на НСК "Олимпийский" будут присутствовать около 60 тыс. человек. Безопасность мероприятия будут обеспечивать 10 тыс. правоохранителей.
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