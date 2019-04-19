//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Возле Бордо пожар уничтожил 2 млн бутылок вина. Убытки достигают 13 млн евро


фото: facebook
В пригороде французского Бордо на складах вина произошел пожар, уничтоживший не менее 2 млн бутылок напитка

Общая стоимость уничтоженного алкоголя составляет 12,9 млн евро, передает Общественное .

Отмечается, что склады вина и алкоголя принадлежали компании Sovex Grands Chateaux. На ликвидацию пожара ушло около 15 часов, а участие в тушении принимало 60 пожарных.

По предварительным данным, пожар начался в подвесном потолке, которая затем обрушилась на деревянные поддоны и ящики с алкоголем.

Площадь складов составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На момент пожара там находилось 80 человек. Никто не пострадал.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 апреля, 2019 пятница

больше новостей

19 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать