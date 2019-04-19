Возле Бордо пожар уничтожил 2 млн бутылок вина. Убытки достигают 13 млн евро
Общая стоимость уничтоженного алкоголя составляет 12,9 млн евро, передает Общественное .
Отмечается, что склады вина и алкоголя принадлежали компании Sovex Grands Chateaux. На ликвидацию пожара ушло около 15 часов, а участие в тушении принимало 60 пожарных.
По предварительным данным, пожар начался в подвесном потолке, которая затем обрушилась на деревянные поддоны и ящики с алкоголем.
Площадь складов составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На момент пожара там находилось 80 человек. Никто не пострадал.
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