Возле Бордо пожар уничтожил 2 млн бутылок вина. Убытки достигают 13 млн евро

19 апреля, 2019, 14:53

В пригороде французского Бордо на складах вина произошел пожар, уничтоживший не менее 2 млн бутылок напитка

Общая стоимость уничтоженного алкоголя составляет 12,9 млн евро, передает Общественное .

Отмечается, что склады вина и алкоголя принадлежали компании Sovex Grands Chateaux. На ликвидацию пожара ушло около 15 часов, а участие в тушении принимало 60 пожарных.

По предварительным данным, пожар начался в подвесном потолке, которая затем обрушилась на деревянные поддоны и ящики с алкоголем.

Площадь складов составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На момент пожара там находилось 80 человек. Никто не пострадал.