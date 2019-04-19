Вакарчук стал бы лучшим президентом и проводил бы более взвешенную политику, чем Зеленский, - Фукуяма

19 апреля, 2019, 11:47

Украинский исполнитель Святослав Вакарчук мог бы стать лучшим президентом, чем шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский

Об этом заявил политолог, философ, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма, передает " Общественное ".

"Думаю, Святослав Вакарчук мог бы стать гораздо более профессиональным президентом, он проводил бы взвешенную политику и смог бы собрать гораздо лучшую команду. Но этого не произошло, поэтому нам остается надеяться на лучшее с господином Зеленским. По моему мнению, очень плохо, что Слава Вакарчук не баллотировался. Если Зеленского изберут, у нас не будет выбора, кроме как надеяться, что он окажется достаточно достойным президентом ", - сказал Фукуяма.

Журналисты спросили, видит себя риски в возможной победе Зеленского на выборах.

"Конечно, в этом есть риски. Никто не знает, что он собирается делать и почему он предпочитает. Какая у него будет политика, кадровые решения Бесспорно, здесь есть риски", - сказал политолог.

Напомним, что Фрэнсис Фукуяма был одним из тех, кто работал со Святославом Вакарчуком во время его учебы в Стэнфордском университете и поддерживал певца его в общественной деятельности. В своих публичных выступлениях он часто вспоминал, что украинской политике нужна свежая кровь и новые лица из-за системы.