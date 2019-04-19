В Украине появится День пехоты, резервиста и сержанта ВСУ

19 апреля, 2019, 16:10

Указы президента обнародованы на сайте Администрации Президента.

Указом постановляется ежегодно 6 мая отмечать День пехоты с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Кроме того, 18 мая в Украине отныне будут отмечать День резервиста, а 18 ноября - День сержанта Вооруженных сил Украины.