В Украине появится День пехоты, резервиста и сержанта ВСУ
19 апреля, 2019, 16:10
Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, согласно которым устанавливаются День пехоты, День резервиста Украины и День сержанта Вооруженных сил Украины
Указы президента обнародованы на сайте Администрации Президента.
Указом постановляется ежегодно 6 мая отмечать День пехоты с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Кроме того, 18 мая в Украине отныне будут отмечать День резервиста, а 18 ноября - День сержанта Вооруженных сил Украины.
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