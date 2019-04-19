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В Украине появится День пехоты, резервиста и сержанта ВСУ


фото: informator
Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, согласно которым устанавливаются День пехоты, День резервиста Украины и День сержанта Вооруженных сил Украины

Указы президента обнародованы на сайте Администрации Президента.

Указом постановляется ежегодно 6 мая отмечать День пехоты с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Кроме того, 18 мая в Украине отныне будут отмечать День резервиста, а 18 ноября - День сержанта Вооруженных сил Украины.

 

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