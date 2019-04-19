В Северной Ирландии произошли массовые беспорядки, убита женщина

19 апреля, 2019, 07:53

Женщина была убита во время беспорядков в северо-ирландском городе Лондондерри

Об этом сообщает Reuters.

"В Креггани была убита 29-летняя женщина. Мы рассматриваем это как террористический инцидент", - заявил помощник главного констебля Марк Гамильтон.

После того, как женщина получила ранения, она упала рядом с полицейским Land Rover. Полицейские привезли ее в больницу, где она скончалась.

Беспорядки были вызваны обыском, проведенным в этом районе большим количеством полицейских. Неизвестные в масках забросали полицейские автомобили бутылками с зажигательной смесью и петардами. После этого полиция оцепила район происшествия.