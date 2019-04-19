В Северной Ирландии произошли массовые беспорядки, убита женщина
19 апреля, 2019, 07:53
Женщина была убита во время беспорядков в северо-ирландском городе Лондондерри
Об этом сообщает Reuters.
"В Креггани была убита 29-летняя женщина. Мы рассматриваем это как террористический инцидент", - заявил помощник главного констебля Марк Гамильтон.
После того, как женщина получила ранения, она упала рядом с полицейским Land Rover. Полицейские привезли ее в больницу, где она скончалась.
Беспорядки были вызваны обыском, проведенным в этом районе большим количеством полицейских. Неизвестные в масках забросали полицейские автомобили бутылками с зажигательной смесью и петардами. После этого полиция оцепила район происшествия.
- Массовые беспорядки произошли накануне годовщины Пасхального восстания 1916 года в Дублине под лозунгами независимости от Великобритании.
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