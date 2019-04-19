В Пентагоне подтвердили испытания КНДР нового ракетного оружия
19 апреля, 2019, 10:56
Министерство обороны США сообщило, что получило доклады о ракетных испытаниях, проведенных в Северной Корее
Об этом сообщает Укринформ .
"Мы осведомлены об этом докладе", - заявил представитель Пентагона Чарли Саммерс.
В свою очередь, и.о. министра обороны Патрик Шенахэн подтвердил, что КНДР испытала не баллистическую ракету.
Глава Пентагона также подчеркнул, что действия Северной Кореи не привели к каким-либо изменениям в планах военных операции США в регионе.
В среду официальные СМИ КНДР заявили о ракетных испытаниях тактического оружия. При этом говорилось, в частности, о "мощную боеголовку". Кроме того, сообщалось о присутствии на испытаниях главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
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