В Пентагоне подтвердили испытания КНДР нового ракетного оружия

19 апреля, 2019, 10:56

Министерство обороны США сообщило, что получило доклады о ракетных испытаниях, проведенных в Северной Корее

Об этом сообщает Укринформ .

"Мы осведомлены об этом докладе", - заявил представитель Пентагона Чарли Саммерс.

В свою очередь, и.о. министра обороны Патрик Шенахэн подтвердил, что КНДР испытала не баллистическую ракету.

Глава Пентагона также подчеркнул, что действия Северной Кореи не привели к каким-либо изменениям в планах военных операции США в регионе.

В среду официальные СМИ КНДР заявили о ракетных испытаниях тактического оружия. При этом говорилось, в частности, о "мощную боеголовку". Кроме того, сообщалось о присутствии на испытаниях главы Северной Кореи Ким Чен Ына.