//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Пентагоне подтвердили испытания КНДР нового ракетного оружия


фото: REUTERS
Министерство обороны США сообщило, что получило доклады о ракетных испытаниях, проведенных в Северной Корее

Об этом сообщает Укринформ .

"Мы осведомлены об этом докладе", - заявил представитель Пентагона Чарли Саммерс.

В свою очередь, и.о. министра обороны Патрик Шенахэн подтвердил, что КНДР испытала не баллистическую ракету.

Глава Пентагона также подчеркнул, что действия Северной Кореи не привели к каким-либо изменениям в планах военных операции США в регионе.

В среду официальные СМИ КНДР заявили о ракетных испытаниях тактического оружия. При этом говорилось, в частности, о "мощную боеголовку". Кроме того, сообщалось о присутствии на испытаниях главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 апреля, 2019 пятница

больше новостей

19 апреля, 2019 пятница

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать